Cina: pubblicate nuove edizioni in lingua straniera di "Comprendere la filosofia educativa di Xi Jinping"

Lefrancese, russa, spagnola e araba di “ladi Xi” sono statecongiuntamente dalla Foreign Language Teaching and Research Press e dalla Higher Education Press. Originariamente pubblicato in cinese nel 2020, il libro offre un’analisi completa e approfondita degli importanti discorsi educativi di Xi, segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese. Lein francese, russo, spagnolo e arabo, accanto alla versione in inglese precedentemente pubblicata, rappresentano risorse preziose a disposizione dei lettori internazionali peril contesto storico e i ricchi contenuti della riforma e dello sviluppo educativi innella nuova era. Le traduzioni sono state realizzate sotto la guida del ministero dell’Istruzione.