Cina | Ne Zha 2 entra in top 10 incassi globali di sempre con 12 mld yuan

Il film cinese d’animazione “Ne Zha 2” ha superato il film Disney “Il Re Leone” del 2019 conquistando un posto tra i 10 film di maggior incasso di tutti i tempi, con un guadagno globale, comprese le prevendite, superiore a 12,05 miliardi di(circa 1,67 miliardi di dollari), secondo i dati forniti dalla piattaforma di biglietteria Maoyan oggi pomeriggio. Questo risultato giunge al ventesimo giorno dall’uscita del film durante il Capodanno cinese, il 29 gennaio. Si aggiunge a una lista crescente di record per il film, che e’ diventato il primo a incassare un miliardo di dollari in un singolo mercato e il primo titolo non hollywoodiano are nell’ambito club del miliardo di dollari. Agenzia Xinhua