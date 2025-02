Romadailynews.it - Cina: in viaggio piu’ grande nave battipalo del mondo dal Jiangsu

Leggi su Romadailynews.it

Unasviluppata in, laalnel suo genere, e’ salpata questa mattina da Qidong nella provincia orientale cinese del, per raggiungere il cantiere di un ponte ferroviario, secondo quanto riportato dal “China Science and Technology Daily”. La“Erhang Changqing” e’ inverso il cantiere del Ponte ferroviario trasversale della baia di Hangzhou, che e’ un segmento cruciale della ferrovia ad alta velocita’ Nantong-Suzhou-Jiaxing-Ningbo, ha riportato il quotidiano. Lapresenta il derrickalto dela poppa, con la capacita’elevata di palificazione. In futuro svolgera’ un ruolo nella costruzione di grandi porti, ponti che attraversano il mare, energia eolica offshore e altri progetti, si legge nel quotidiano. Lae’ dotata di un derrick alto 150 metri, in grado di gestire pali del peso massimo di 700 tonnellate.