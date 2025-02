Romadailynews.it - Cina: base di manutenzione aeronautica in Porto libero scambio Hainan

Membri del personale lavorano su un aereo in entrata in unadione-stop deldidia Haikou, nella provincia meridionale cinese di, oggi 17 febbraio 2025. Dall’entrata in funzione dellanel 2022, un totale di 83 aerei e 17 motori sono stati sottoposti ae riparazione nella zona franca, per un valore totale di 45,05 miliardi di yuan (circa 6,2 miliardi di dollari). Membri del personale rimuovono la vernice originale di un aereo in entrata in unadione-stop deldidia Haikou, nella provincia meridionale cinese di, oggi 17 febbraio 2025.Dall’entrata in funzione dellanel 2022, un totale di 83 aerei e 17 motori sono stati sottoposti ae riparazione nella zona franca, per un valore totale di 45,05 miliardi di yuan (circa 6,2 miliardi di dollari).