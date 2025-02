Romadailynews.it - Cina: avviera’ sistema completo per etichettare alberi antichi, significativi

Laun’iniziativa a livello nazionale pere proteggere gli, rafforzando il loro status di “tesori nazionali verdi” e “reperti culturali viventi”, ha dichiarato un alto funzionario dell’Amministrazione nazionale delle foreste e delle praterie (NFGA). La mossa segue la promulgazione delle prime norme nazionali per la protezione di tali, che entreranno in vigore il 15 marzo, e’ stato riportato oggi in un articolo del “Science and Technology Daily” che citava Zhang Liming, direttore del dipartimento per la protezione e il ripristino ecologici dell’NFGA. Zhang ha dichiarato che le norme sono in linea con gli obiettivi piu’ ampi delladi costruire una “civilta’ ecologica” e di preservare l’identita’ culturale. Le norme stabiliscono un quadro giuridico per il rilevamento delle risorse, la conservazione e la tutela culturale, nonche’ le sanzioni per il danneggiamento di questi beni naturali, colmando le lacune delle leggi esistenti.