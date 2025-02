Leccotoday.it - Cielo coperto e umidità: la settimana inizia con un gran freddo

Leggi su Leccotoday.it

Sono giorni estremamente freddi sul Lecchese, dopo l'abbassamento delle temperature avvenuto fra sabato e domenica. Ilcontinuerà a essere, con elevata, e la colonina di mercurio non supererà i 5° C. Da giovedì miglioramento e deciso rialzo termico.Le previsioni per.