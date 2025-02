Cida | DIpendenti pubblici fino a 7 anni di attesa per la liquidazione Intervenga il Governo

Leggi su Ildenaro.it

Lo Stato è un datore di lavoro latitante. Il dipendente pubblico può attenderea setteper ladel rapporto di fine impiego; nel settore privato l’è di pochi mesi, come è giusto che sia. Nel pubblico la normativa attuale impone ritardi e rateizzazioni che penalizzano in particolar modo i vertici della P.A., ossia proprio coloro che più si sono spesi per il buon funzionamento dello Stato e del suo apparato. “Questo sistema colpisce in modo sproporzionato i dirigenti e i professionisti, ossia quei lavoratori che hanno versato più contributi e garantito il buon funzionamento della macchina statale. Oggi gli importi inferiori ai 50mila euro vengono erogati in un’unica soluzione; per quelli compresi nella fascia tra 50mila e 100mila euro, l’erogazione avviene in due rate annuali; chi è indi importi superiori ai 100mila euro deve attendere tre