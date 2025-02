Ciclismo UAE Tour 2025 | sigillo di Jonathan Milan allo sprint nella prima tappa

Leggi su Sportface.it

trionfadell’UAEfrazione con partenza da Madinat Zayed Shams Solar Park e arrivo a Liwa Palace dopo 138 km, il velocista friulano della Lidl Trek si è imposto in una volata lunghissima, partita a 300 metri dal traguardo. L’azzurro ha fatto tutto da solo, seguendo la ruota di Tadej Pogacar che ha provato a sorprendere tutti, e resistendo poi nel finale al rientro di Jasper Philipsen. Il belga della Alpecin-Deceuninck ha chiuso al secondo posto rialzandosi nel finale, e finendo per ostacolare involontariamente il rientrante Finn Fisher-Black. Per questo motivo Philipsen è stato declassato in ultima posizione: scala dunque in seconda piazza Fisher-Black, mentre al terzo posto c’è il danese Tobias Lund Andresen.Chiude in decima posizione il campione del mondo Pogacar, che all’esordio stagionale ha subito provato a lasciare il segno anche in unanon propriamente affine alle sue caratteristiche.