Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Pogacar sul dilemma Vuelta-Parigi-Roubaix: "Non posso confermare nulla"

Roma, 17 febbraio 2025 - Il tanto atteso esordio stagionale è avvenuto in occasione della prima tappa dell'UAE Tour 2025, vinta da Jonathan Milan in volata, ma Tadejci ha subito tenuto a provare a prendersi la scena cercando di anticipare la volata finale: niente da fare, ma lo sloveno ha comunque chiuso decimo in una frazione non nelle proprie corde. Un bel segnale in vista del prosieguo di un'annata intorno alla quale, a livello di programmi, vige ancora un certo mistero. Le dichiarazioni disuUn mistero che, in barba alla chiarezza della sua UAE Team Emirates XRG, ha alimentato lo stesso campione del mondo in due occasioni. La prima, riferendosi ai Grandi Giri, dichiarandosi ancora nel pensatoio sulla scelta di quello che completerà il menù insieme all'ineluttabile Tour de France: il borsino vedrebbe latuttora in vantaggio sul Giro d'Italia, con il nodo che dovrebbe essere sciolto dopo la stagione delle Classiche.