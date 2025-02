Sport.quotidiano.net - Ciclismo, la Tripetetolo-Seanese di Lastra a Signa la squadra più numerosa

(Firenze), 17 febbraio 2025 – Una delle novità della stagione ciclistica élite/under 23 in Toscana è la fusione della Pol.dinata nel 1978, con l’U.C.storica società che ha già superato i 50 anni dalla fondazione e che continua il proprio impegno sotto la guida del presidente Marco Fuochi. E’ bastata una telefonata tra di lui e Daniele Masiani seguita da un stretta di mano e l’accordo è stata siglato per almeno un paio di stagioni. Confermati gli sponsor Cotto Ref, Fabbri Carrelli Elevatori, Setti A. S.r.l., Ceseco, e la collaborazione con la ASD Trip per l’organizzazione delle manifestazioni. Altra novità l’elezione a presidente della società di Sonia Ceccarelli (già apprezzata team manager) e di Brunella Pagni come vice, mentre il ruolo di general manager è assunto da Valter Biancolini dopo molti anni di presidenza, affiancato dal team manager e coordinatore dei direttori sportivi Daniele Masiani.