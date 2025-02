Sport.quotidiano.net - Ciclismo: il Gragnano Sporting Club tra le 10 squadre Continental nazionali

Leggi su Sport.quotidiano.net

(Lucca),17 febbraio 2025 - Crescere, è la parola chiave usata nel suo saluto dal presidente Carlo Palandri. Una bella novità quella che arriva dalla provincia di Lucca e dal, da 32 anni nel, frutto della passione e dell’impegno del suo presidente. La società lucchese dopo il 2023 che la vide squadra al vertice in campo nazionale, e dopo la stagione 2024 dove l’impegno e gli sforzi si sono concentrati nella crescita del vivaio Under 23 con un bilancio di una vittoria e numerosi piazzamenti, ha annunciato la novità. Nel 2025 ilfarà parte dei Team, con un gruppo di 12 atleti a disposizione di due affermati tecnici come Marcello Massini ed Alberto Conti, i quali lavoreranno per preparare i corridori a un calendario di garee interinsieme a tutto lo staff della società, che comprende oltre al presidente Carlo Palandri, gli storici collaboratori: Betti, Pippi, Palandri Marino, Di Paola, Marchini, Tuccori, Celoni, più il meccanico Del Carlo.