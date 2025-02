Bergamonews.it - Cibo scaduto da anni o mal conservato e sporcizia: chiuso un minimarket, denunciato il titolare di un altro

Leggi su Bergamonews.it

Nell’ambito della consueta attività di controllo degli esercizi pubblici da parte della Polizia Locale della Bassa Bergamasca Orientale, nei giorni scorsi sono state accertate diverse irregolarità in due attività commerciali. Gli Agenti del NAAEBA (Nucleo Accertamenti Ambientali e Benessere Animali), unitamente agli ispettori dell’Ats di Bergamo sono intervenuti per controllare un’attività etnica –di prodotti alimentari e non.L’esercizio ispezionato presentava scarsissime condizioni igieniche, non idonee per la vendita di generi alimentari. Lo sporco, datato, era presente sia sugli alimenti che sulle strutture utilizzate per l’esposizione.Il pavimento del negozio si presentava di colore nero per accumulo di sporco, ragnatele, residui die polvere. Sono state altresì rilevate tracce di escrementi di roditori.