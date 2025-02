Iodonna.it - «Ci abbiamo provato». L'età (47 anni) della Nazzaro purtroppo non ha aiutato

Manilanon ha mai nascosto il sogno di allargare la famiglia con Stefano Oradei. L’ex Miss Italia, 47, e il ballerino si sono sposati l’anno scorso a maggio. E, nonostante lei abbia già due bambini, Nicolas e Francesco Pio, nati dal precedente matrimonio con Francesco Cozza, ha sempre rivelato il desiderio di aver un altro figlio. Ma il suo sogno, almeno per il momento, non si è ancora avverato. Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda il 16 febbraio, l’ex reginetta di bellezza ha condiviso il suo dolore: «Cianche con cure piuttosto importanti, ma non ci sono riuscita». Mamme ancora equilibriste: spesso lasciano il lavoro X Leggi anche › Manilae il desiderio di un altro figlio a 46: «Io e Stefano pronti ad affidarci alla scienza» Manilae il desiderio di un altro figlio«Io e Stefano pronti ad affidarci alla scienza» aveva detto l’anno scorso Manilaal settimanale DiPiù raccontando il desiderio di avere un altro figlio alla sua età.