Iltempo.it - Choc a Palermo: anziano sbranato da due cani corsi, un esemplare trovato impiccato

Leggi su Iltempo.it

La tragedia di Acerra riapre il dibattito sulla pericolosità di alcune razze di. La procura di Nola, che ha aperto un fascicolo sulla morte della bambina di nove mesi azzannata da un pitbull, ha disposto il sequestro della salma della piccola per l'autopsia, e anche temporaneamente dall'appartamento in cui si è verificato il fatto per i rilievi. Accertamenti disposti anche per l'animale. Entrambi i genitori sono già stati sentiti dagli investigatori. Il racconto del padre verte sul fatto di essersi addormentato con la bambina e di essersi svegliato trovandola coperta di sangue, senza però aver sentito nulla. La madre invece era al lavoro in un ristorante della zona. Un altro caso agghiacciante arriva da. A Bagheria un uomo è morto in seguito all'aggressione diin contrada Malfitano.