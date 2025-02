Modenatoday.it - Chiusura notturna della stazione di Modena Sud sulla A1 per lavori di sicurezza

A1 Milano-Napoli, nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio, verranno effettuati interventi di riqualifica delle barriere di. Per consentire lo svolgimento dei, ladiSud sarà chiusa in uscita per i veicoli provenienti da Bologna dalle ore 22:00.