Vicenzatoday.it - Chicago & CTA by Danny Seraphine infiammano il Marostica Summer Festival

Leggi su Vicenzatoday.it

L’XI edizione delVolksbank si arricchisce di un appuntamento imperdibile per gli amanti del rock. Il 14 luglio 2025, alle 21:30, in Piazza Castello, saliranno sul palco i leggendari; CTA by, portando il loro inconfondibile sound jazz-rock e i.