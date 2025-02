Spazionapoli.it - Chiariello durissimo: “Lautaro bestemmia, l’Inter la farà franca?” E cita il caso Lavezzi

Ultime Calcio Napoli – Umbertosi è sfogato sui propri social dopo che le telecamere hanno catturatoMartinez cheva a fine partita:to ilPer le ultime calcio Napoli, riportiamo lo sfogo di Umbertosul proprio account X dopo i fatti di Juventus-Inter. Al termine del big match dello Stadium, infatti,Martinez ha iniziato are e le telecamere lo hanno ripreso. L’attaccante argentino non ha preso bene la sconfitta contro i bianconeri, in una partita che il numero 10 nerazzurro ha giocato molto male, divorandosi anche un gol nel corso del primo tempo.Nervosismo comprensibile, ma espressioni ingiuriose che non sono tollerabili da regolamento. L’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva prevede, infatti, che: “Indi utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata”.