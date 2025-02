Ilfattoquotidiano.it - “Chiara Ferragni me la dà”: Fedez s’infuria e viene portato via dal bodyguard

Tensione per le vie di Sanremo trae un individuo che lo ha provocato scatenandone la reazione. In un video condiviso da Selvaggia Lucarelli tra le proprie storie si sente un uomo gridare verso il rapper: “me la dà”. A quelle parole l’artista si è inalberato ed è statovia dalla guardia del corpo che ha cercato di contenere la reazione del cantante. Sebbene la relazione con l’influencer sia finita,sembra non sopportare quelle parole di dileggio nei confronti della madre dei suoi figli.Lucarelli nel condividere la clip – intitolata “impazzisce per” – ha fatto un paio di osservazioni: “Questa scena mi fa molto ridere, per due motivi: a) ha già abbandonato la versione da palcoscenico di Ra1 ‘cane bastonato’ e va fermato dalle suesennò si mette di nuovo nei guai b) difende l’onore di sua moglie da un deficiente che dice: ‘me la dà’ ma consente al suo amichetto di smer**rla in ogni modo da mesi su lavoro e vita privata.