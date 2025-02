Dilei.it - Chiara Ferragni insultata a Sanremo, Fedez impazzisce: l’inedito retroscena

Quella dinon è stata una settimana facile per. Sebbene abbia rifiutato ogni tipo di intervista, si sia tenuto ben alla larga da giornalisti e conferenze stampa, il rapper di Rozzano ha vissuto attimi complicati al Festival. Solo dopo la fine della kermesse musicale è venuto a galla uninaspettato: in una delle cinque serate il cantante è andato in escandescenze dopo aver ascoltato alcuni insulti all’ex moglie. Il trentacinquenne è letteralmente impazzito ed è stato portato via di forza da un bodyguard.Il video in cuiperDopo la fine del Festival di2025 è stato diffuso su TikTok un filmato in cui si vedefuori da un locale mentre urla e sbraita contro ignoti. A reggerlo e portarlo via un bodyguard.