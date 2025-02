Ilnapolista.it - Chi vuole giocare con Sinner? Cercasi tennista forte, non tesserato. No Tpra

Leggi su Ilnapolista.it

Appena s’è capito, c’è voluta qualche ora, chedurante due dei tre mesi di squalifica, potrà allenarsi solo privatamente, zitto zitto, non ufficialmente, è scattata la successiva domanda: con chi giocherà adesso il numero 1 del mondo? “Col muro”, l’aveva un po’ buttata lì nell’immediato il Corriere della Sera. Ma non c’è bisogno di essere così estremi. Repubblica scrive che nel casting può rientrare gente di un certo livello, certamentenon ha bisogno di andare a pescare nei.E allora, secondo Repubblica, “la ricerca si sta concentrando su tennisti che facessero parte del circuito fino a poco tempo fa: inevitabile la suggestione Nadal, che però ovviamente ha altri progetti. Più facile avvicinare giocatori di alto livello, ma con un pizzico di visibilità in meno. L’ultimo in ordine di tempo ad aver lasciato il tennis è Diego Schwartzman, argentino, 32 anni, ex n.