Chi sono gli 8 cantanti di Sanremo che non si sono presentati a Domenica In

La 75ª edizione del Festival disi è ufficialmente conclusa con la puntata speciale diIn realizzata all’interno del Teatro Ariston con la partecipazione di tutti i. Anzi, quasi tutti, perché 8 di loro non sialla corte di zia Mara.Da scaletta non si sarebbero dovuti presentare solo tre artisti (probabilmente per altri impegni), ma alla fine a loro se neaggiunti altri cinque che, nonostante fossero stati inseriti in scaletta, non siandati. I tre che avevano già concordato la loro assenza erano Willie Peyote, Massimo Ranieri e Shablo con tutto il suo cucuzzaro. A loro però siaggiunti anche Rkomi, Irama, i Modà, i ComaCose e Tony Effe.Ecco come sarebbe dovuta essere la scaletta se i cinque sopracitati non avessero disertato all’ultimo:14:00 – Ingresso in studio di Mara Venier e apertura della puntata14:10 – Achille Lauro14:25 – Elodie14:38 – Fedez14:50 – Tony Effe15:00 – Lucio Corsi15:10 – ComaCose15:20 – Olly (Vincitore di2025)15:35 – Giorgia15:55 – The Kolors16:05 – Marcella Bella16:15 – Irama16:30 – Brunori Sas16:40 – Francesco Gabbani16:55 – Modà17:21 – Francesca Michielin17:30 – Noemi17:40 – Rose Villain17:55 – Simone Cristicchi18:05 – Rocco Hunt18:15 – Gaia18:25 – Rkomi18:36 – Sarah Toscano18:46 – Bresh18:56 – Clara19:06 – Joan Thiele19:16 – Serena Brancale19:26 – Settembre19:36 – Rivediamo insieme il video del vincitore19:46 – Saluti e ringraziamenti finali19:55 – Chiusura della puntataQuella diIn è stata, pure senza loro, una puntata molto movimentata dato che Davide Maggio con le sue domande/provocazioni è riuscito ad animare un po’ quel mortorio da #VolemoseBene che aveva apparecchiato Mara Venier.