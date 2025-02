Lettera43.it - Chi organizza il Giro d’Italia?

Il 9 maggio torna il, giunto all’edizione numero 108. Appuntamento imperdibile per gli appassionati di ciclismo su strada, la seconda corsa a tappe per importanza dopo il Tour de France nel 2025 partirà per la prima volta nella sua lunghissima storia dall’Albania e si concluderà a Roma. Anche chi non segue il ciclismo sa che il primo nella classifica generale delindossa la maglia rosa. Iconica, storica e ambitissima, deve il suo colore al giornale che nel 1909 istituì la corsa: La Gazzetta dello Sport.ChiilUn momento del2024 (Getty Images).La nascita del, annunciata come «una delle prove più ambite e maggiori del ciclismo internazionale», fu formalizzata con un annuncio pubblicato il 24 agosto 1908 sulla Gazzetta dello Sport, che prometteva 25 mila lire di premio al vincitore.