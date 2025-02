Cultweb.it - Chi ha creato la chitarra di Lucio Corsi a Sanremo 2025? Un artista come nessuno

Quelle di Antonio Pioli, noto con lo pseudonimo di Wandrè, non erano chitarre normali, ma vere opere d’arte che incarnavano perfettamente l’utopia di un uomo che credeva nel potere politico della creatività. E non poteva essere che una Wandrè laportata al teatro Ariston dadurante il Festival di, uno strumento dalla forma bellissima che ben si sposa con l’immagine del cantautore toscano. Ma chi era Antonio Pioli? Pioli nasce il 6 giugno del 1926 a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, un luogo che non si può non definire mitico. Noto anche per la presenza di un busto di Lenin. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max Collini (@max.collini)Il padre Roberto lavoraliutaio, passione che trasmette al figlio a cui spesso si rivolge dicendogli, ‘Va’ ndrè’ (vai indietro” in dialetto reggiano), che diventerà il suo soprannome.