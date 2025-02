Dilei.it - Chi era Kim Sae-ron, l’attrice di Netflix morta a 24 anni

Leggi su Dilei.it

sudcoreana Kim Sae-ron èa soli 24in circostanze ancora da chiarire. L’artista era celebre per i suoi ruoli da baby star in A Brand New Life (2009) e L’uomo che veniva dal nulla (2010), il film sudcoreano di maggior incasso di quell’anno. Duefa si era ritirata dalle scene in seguito a una condanna per guida in stato di ebbrezza.Chi era Kim Sae-ron, la carriera e il ritiro dalle sceneNata nel 2000 a Seoul, Kim Sae-ron ha iniziato prima come baby modella per poi iniziare la carriera da attrice ad appena 9. È stata una delle più giovani interpreti a essere invitate al Festival di Cannes per il suo ruolo in A Brand New Life – nel quale interpretata una ragazza abbandonata in un orfanotrofio –, film diretto da Ounie Lecomte, che l’ha resa celebre anche in Europa.