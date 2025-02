Cultweb.it - Chi era Giordano Bruno e perché fu arso vivo a Campo de’ Fiori?

Leggi su Cultweb.it

fu un filosofo, teologo, scrittore e cosmologo italiano, noto per le sue idee rivoluzionarie sulla natura dell’universo e della religione. Nato a Nola, nei pressi di Napoli, entrò nell’ordine domenicano ma abbandonò presto la vita monastica a causa delle sue convinzioni eterodosse (tolse dalla sua cella le immagini dei santi). Viaggiò in tutta Europa, entrando in contatto con importanti centri culturali e sviluppando un pensiero che univa neoplatonismo, magia rinascimentale e una concezione dell’universo ispirata alle teorie copernicane.sosteneva che l’universo fosse infinito e popolato da innumerevoli mondi, rifiutando la visione geocentrica aristotelico-tolemaica ancora dominante all’epoca. Credeva che Dio fosse presente in ogni cosa (panteismo) e negava la transustanziazione, uno dei dogmi fondamentali della Chiesa cattolica.