Chi era Gabby Petito | storia vera com’è morta verità su Laundrie

Dal 17 febbraio 2025 è disponibile su Netflix American Murder:. Si tratta di una docuserie, divisa in tre parti, che ricostruisce il caso legato alla morte di. Il nuovo titolo di Netflix ripercorre latramite messaggi, video e frasi scritte dalla stessa influencer nei suoi diari. Il suo nome completo era Gabrielle Venoraed è stata uccisa dal suo fidanzato, Brian Christopher. L’omicidio della 22enne è avvenuto nell’agosto del 2021, mentre si trovavano in viaggio insieme a bordo di un furgone, per le strade degli Stati Uniti. Ma vediamo insieme qual è la.American Murder:su Netflix,Leggi anche: Il Colore delle Magnolie 4 come finisce: spiegazione finale e stagione 5Gabrielle Venoraera un’influencer ed èa 22 anni nell’agosto del 2021, uccisa dal fidanzato Brian Christopher