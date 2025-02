Dilei.it - Chi è Tommaso Ottomano, il chitarrista che ha suonato con Lucio Corsi a Sanremo 2025

Leggi su Dilei.it

Tra le grandi sorprese del Festival disvetta la presenza di: cantautore delicatissimo e dalla creatività disarmante, ha saputo farsi conoscere sul palco grazie a Volevo essere un duro e ottenendo la seconda posizione in classifica.Accanto a lui, la chitarra e la voce di: un amico e collega di lunga data di, che ha avuto un ruolo centrale anche nel lavoro sulla sua canzone in gara.Chi èClasse 1990 e originario di Porto Ercole, in Toscana,è un compositore, musicista, sound designer e produttore, ma preferisce definirsi semplicemente un artista.Muove i primi passi nel mondo della musica proprio in Toscana, insieme a, per poi trasferirsi a Milano e portare avanti la sua passione per il mondo del cinema lavorando come regista anche di clip musicali.