Ilgiornaleditalia.it - Chi è Silvia Salis, candidata di Pd e M5S alle elezioni comunali di Genova: vicepresidente Coni ed ex martellista olimpica

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La candidatura è stata proposta dal Pd e ha ricevuto l'appoggio degli altri partiti di sinistra, oltre a quello del M5Sè ladel centrosinistra per ledi, previste per la prossima primavera. Laè statadal Pd, nel tentativo di me