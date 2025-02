Quotidiano.net - Chi è Noah Centineo, protagonista di The Recruit

Roma, 17 febbraio 2025 – Dal 30 gennaio 2025 è disponibile su Netflix la seconda stagione di “The”. La serie tv racconta la storia di Owen Hendricks, un avvocato della Cia che si ritrova implicato in profondi conflitti internazionali con personaggi pericolosi dopo che una fonte ha tentato di svelare i suoi rapporti con l'agenzia. A interpretare il, un attore noto al pubblico per diversi ruoli per il piccolo e grande schermo., chi èGregoryè nato il 9 maggio 1996 a Miami, in Florida. Ha iniziato la sua carriera recitando in tv e ha avuto un ruolo principale nella serie televisiva The Fosters dal 2015 al 2018. In seguito ha ottenuto un riconoscimento più ampio recitando nei film commedia romantici Netflix “To All the Boys” (2018-2021), Sierra Burgess è una sfigata (2018) e The Perfect Date (del 2019).