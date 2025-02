Davidemaggio.it - Chi è Luigi Mangione?

Leggi su Davidemaggio.it

L’inedito speciale Chi è?, in esclusiva streaming su discovery+ da oggi, 17 febbraio, ripercorre gli eventi che hanno portato all’arresto di, il presunto killer del CEO di United Healthcare, tentando di ricostruire le ragioni che hanno spinto un giovane benestante e privilegiato a commettere un crimine così atroce.La mattina del 4 dicembre 2024, il CEO di United Healthcare, Brian Thompson, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco fuori dal suo hotel di Manhattan mentre si recava ad una conferenza. Il suo assassinio a sangue freddo ha avuto una risonanza globale e le autorità hanno lanciato una vera e propria caccia all’uomo per identificare e catturare il colpevole. Il 9 dicembre, il presunto killer, il 26 enne, è stato arrestato ad Altoona, in Pennsylvania, dalla polizia di New York e dall’FBI.