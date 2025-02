Today.it - Chi ben comincia è... l'Adamant: Mantova battuta 85-65 all'esordio del play-in

Non sbaglia l’all’nei-in (vittoria per 85-65 contro) e la contemporanea sconfitta di Pordenone vale l’aggancio al primo posto in classifica per gli estensi, ora a quota 16 assieme anche ad Iseo e Monfalcone. La gara della Bondi Arena ha un solo padrone, Ferrara.