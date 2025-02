Ilfattoquotidiano.it - “Che ti dice la tac? Ti è cresciuto l’ucc***o?”: Luciana Littizzetto pubblica il messaggio vocale di Sabrina Ferilli a ‘Che tempo che fa’

Dopo il ricovero in ospedale per pancreatite acutatorna a collegarsi a Cheche fa. Lo fa dalla propria abitazione ringraziando quanti le hanno dimostrato vicinanza e affetto: “Sono finalmente a casa e volevo dire grazie a tutti per l’affetto. Sono stati giorni tosti, ma ora sto meglio”. Tra le tante persone che hanno avuto un pensiero per lei c’è anche, che le ha inviato unfatto ascoltare dalla comica torinese nella puntata di CTCF del 16 febbraio.“Aooo! Ma che te sei magnata? Se serve aiuto ci sono” è ildi testo inviato dasu Whatsapp. Ma lo scambio tra le due non è finito qui. Ha raccontato: “Poi quando dovevo fare l’ennesimadi controllo e lei era preoccupata, mi ha detto ‘fammi sapere che ti hanno detto’ mi ha mandato questo”.