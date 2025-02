Panorama.it - Che Guevara: un bel mito, una brutta storia

Leggi su Panorama.it

Chenon passa di moda, tanto che il Comune di Carrara gli ha dedicato una statua. Anche dietro la leggenda di un eroe, però, c’è sempre la vicenda umana, spesso molto meno gloriosa. Il guerrigliero della Revoluciòn cubana non fa eccezione.Sbuca dal nulla un busto dedicato a Ernesto Che, voluto dal Comune di Carrara, città di famose tradizioni anarchiche, la prima statua in Italia a lui dedicata. E rispunta l’unicopolitico rivoluzionario sopravvissuto come gadget all’inverno delle ideologie e alla fine del comunismo. Rispunta come alibi, per buttarla su vecchie appartenenze e su vecchi simboli per compensare la povertà del presente e la scarsa incisività delle amministrazioni. Un simbolo divisivo, ma lo scopo, in fondo è anche quello, noi contro loro. A ben vedere quel, totalmente destoricizzato, non è mai finito.