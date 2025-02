Dailymilan.it - Champions League, tra incassi e prestigio: il Milan ha bisogno degli ottavi di finale

Inilsfiderà a San Siro il Feyenoord, i rossoneri devono centrare l’accesso aglidi.Non è una questione solo di soldi, ma, non nascondiamolo, anche quelli sono importanti. Perché centrando la qualificazione aglidiilrimedierebbe all’errore commesso all’ultima giornata della fase a girone unico (ha perso a Zagabria uscendo dalle prime otto) e incasserebbe gli undici milioni che la Uefa garantisce a chi supera i playoff.Si aggiungerebbero ai 61,3milionichesonogiàstatibonificati da Nyon in via Aldo Rossi dopo i primi otto incontri come fee d’accesso alla coppa, marketpool, ranking decennale e quota relativa ai risultati raccolti. o I soldi però non sono tutto o se preferite, sono una conseguenza di quello che vorrebbe dire ribaltare il risultato del De Kuip per il club: ovvero tornare aglidopo che la missione è stata fallita la scorsa stagione.