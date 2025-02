Sport.quotidiano.net - Champions League: le partite di ritorno dei playoff in tv. Le sfide di Milan, Juve e Atalanta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 17 febbraio 2025 – Il ranking dice che la Spagna ha superato l’Italia e per ora la Serie A non ha la quinta squadra in. Ma c’è ildeidove le tre squadre italiane possono prendersi la qualificazione agli ottavi, basilare per poter ancora giocarsi il secondo posto nel ranking con la Liga che ha usufruito delle vittorie di Real Madrid, Betis e Real Sociedad la settimana scorsa. Insomma, serve la perfezione tra martedì e mercoledì dovesono chiamate a non steccare contro Psv, Feyenoord e Club Bruges. Sembra quasi una sfida Italia-Benelux. Si parte da situazioni diverse, perché laè l’unica ad aver vinto la gara di andata (2-1), mentre l’è infuriata per il rigore assegnato al novantesimo e ilha giocato una brutta partita a Rotterdam.