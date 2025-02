Lapresse.it - Champions League, domani Milan e Atalanta: ecco dove vederla in tv

Latorna in campoe mercoledì con le partite di ritorno valide per i playoff.Lain tvPer le formazioni italiane si cominciacon le due sfide trae Feyenoord, alle 18.45 e trae Bruges alle 21. Le due squadre dovranno ribaltare le sconfitte subite nelle gare di andata. Entrambi match saranno visibili sui canali Sky e Now Tv e sui dispositivi mobili sulla piattaforma SkyGoLe probabili formazioni:-Feyenoord(4-2-3-1): : Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Joao Felix, Reijnders, Leao, Gimenez. Allenatore: Sergio Conceiçao.Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Hwang, Timber; Hadj Moussa, Ueda, Paixão. Allenatore: Pascal Bosschaart-Club Bruges(3-4-2-1): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Retegui.