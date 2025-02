Lanazione.it - Cgfs, ancora supporto agli adolescenti grazie al bando sport di Publiacqua

Leggi su Lanazione.it

Prato, 17 febbraio 2025 - Al Centro Giovanile di Formazioneiva lofa sempre rima con integrazione e inclusione.ai contributi derivanti dal2024-‘25 di, ilha avuto la possibilità, anche per quest’anno, di garantire l'accesso gratuito a bambini e bambine (da 5 a 16 anni) provenienti da contesti di povertà educativa, monitorati dai servizi sociali dei Comuni della provincia pratese o seguite da associazioni assistenziali e del terzo settore, coinvolgendoli nei propri corsi e nelle attività pomeridiane. Un sostegno, quello derivante daldi, che nel caso delha consentito di contribuire a due tipi diversi di interventi in questa stagioneiva. Per prima cosa, a partire da settembre 2024, sono stati accolti gratuitamente 29 bambini e bambine con difficoltà economiche nelle varie attività pomeridiane, garantendo loro il diritto alla praticaiva e la possibilità di frequentare uno dei tanti corsi offerti.