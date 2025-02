Triesteprima.it - Cessione Ex Fiera a Conad: “perplessità e paura” dall'opposizione

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - Preoccupate reazioni da parte delle opposizioni in Consiglio comunale dopo la vendita dell’area ex. Adesso Trieste si interroga “sulle capacità della Giunta Comunale di essere in grado di gestire operazioni immobiliari di queste dimensioni nell'interesse della città”, e in.