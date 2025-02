Spazionapoli.it - Cessione confermata, sarà addio in estate: svelata la prossima destinazione!

Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato Napoli Ultimissime – Il Napoli è pronto a perdere un altro calciatore. Nellaverrà formalizzata la sua. In casa Napoli è ancora presente il noto cartello “lavori in corso”. Con l’avvento del nuovo DS e di Antonio Conte, la società ha deciso di dar vita ad un nuovo progetto che durerà diversi anni. Per fare ciò, ovviamente,cruciale intervenire sia sul mercato in entrata che in uscita. La primadi lusso è stata già messa al segno: Khvicha Kvaratskhelia al PSG per 75 milioni di euro. Nei prossimi mesi, però, la dirigenza potrebbe perdere un altro big ed incassare ulteriori introiti.Osimhen via dal Napoli:in!Victor Osimhen non tornerà più a vestire la maglia del Napoli. Uno dei protagonisti dello Scudetto ha già dettoal club azzurro, nonostante si tratti di un prestito fino al termine della stagione.