Cesare Bocci e Antonio Pisu video intervista Tornando a Est | Al terzo film andremo ancora più a est fino a Cuba

La nostrae al regista, per ila Est: tre amici cesenati intraprendono un viaggio nell’Europa dell’Est, tra scoperte e imprevistiVi presentiamo la nostrae al regista, per ila Est. Un’opera che racconta le nuove avventure di tre amici cesenati nell’Europa dell’Est, tra scoperte personali e situazioni inaspettate.Leggi la nostra recensione dela Est –a Est: cast e uscitaDiretto dae interpretato da Lodo Guenzi, Matteo Gatta, Jacopo Costantini,, Alexandra Vale, Orfeo Orlando, Gianluca Vannucci e Zachary Baharov,a Est è nei cinema dal 13 febbraio 2025, distribuito da Plaion Pictures.Guarda laa Lodo Guenzi e Matteo Gattaa Est – Lodo Guenzi, Matteo Gatta e Jacopo Costantinia Est: tramaNel 1991, due anni dopo la caduta del Muro di Berlino e il loro viaggio in Romania, gli amici Pago, Rice e Bibi sono tornati alle loro vite a Cesena.