Iodonna.it - C'era una volta il posto fisso. Ora c'è il job hopping. Sempre di lavoro si tratta. Ma le nuove generazioni lo vivono a modo loro. E forse possono insegnarci qualcosa

Leggi su Iodonna.it

Job. Saltellare da unall’altro. Cambiare così spesso occupazione che si resta in un’azienda a volte anche solo un anno. In media due. Un tempo questodi comportarsi era sinonimo di poca affidabilità, di non interesse alla carriera e di sicuro disinteresse nei confronti dell’azienda. E allora perchépiù giovani, anche in Italia, hanno iniziato a fare job? Quali sono le motivazioni psicologiche e sociali dietro questo fenomeno?e maternità: l’Italia non è ancora un Paese per mamme X Per molti ma non per tuttiChiariamolo subito.