C’era una volta il grande Manchester United | la crisi del colosso del calcio dal campo a licenziamenti e scelte scellerate

Fa un certo effetto vedere ilquindicesimo in Premier dopo 25 turni, con 12 sconfitte e un eloquente -7 nella differenza reti: fotografia da squadra in lotta per non retrocedere, lontana anni luce dalla dimensione di un club con un seguito planetario di 689 milioni di tifosi, un’area commerciale con 34 posti vendita sparsi nel mondo e un popolo di 160,42 milioni di followers collegati ai social ufficiali. Un gigante d’argilla, dove si sta abbattendo la scure del nuovo uomo forte della proprietà, il miliardario Jim Ratcliffe, patron della Ineos, l’uomo più ricco del Regno Unito, brexiter dichiarato: tagli a tutti i livelli, dall’addio al santone Alex Ferguson che percepiva un contratto di ambasciatore da tre milioni l’anno, passando per la ristrutturazione annunciata dell’area scouting dove a busta paga ci sono 80 persone, fino alla probabile chiusura dell’ufficio di Londra e un totale di 200 dipendenti a rischio licenziamento.