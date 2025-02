Anteprima24.it - Ceppaloni, ritrovata la donna scomparsa: è in buone condizioni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoRespiro di sollievo adopo giorni di angoscia: la 40enne, madre di due bambini, è stataindopo ore di ricerche.da sabato, la denuncia alle forze dell’ordine era stata effettuata nella giornata di ieri.Le operazioni di soccorso, coordinate dalla Prefettura, hanno visto il coinvolgimento della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Sin dalle prime ore, le squadre di ricerca si sono mobilitate sul territorio.Fortunatamente è statapochi minuti fa in una zona di campagna del comune sannita. Secondo quanto si apprende, aveva con sé alcuni blister di farmaci e per precauzione verrà ora trasferita in ospedale per accertamenti medici. Ansia e apprensione a: èuna 40enne, mamma di due bambini L'articolola: è inproviene da Anteprima24.