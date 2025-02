Ilrestodelcarlino.it - Centro storico, i giovani forzisti: "Zone Rosse ok, la città soffre"

Riportare ilal. Il motto della Consulta delviene elogiato da Giacomo Bonini che per anni ha guidato il Movimentole reggiano di Forza Italia, lasciando da poco il testimone dopo l’elezione a Rio Saliceto nelle file dell’opposizione, ma tuttora responsabile degli Enti Locali di Forza Italia a Reggio. "Mi piace lo slogan - afferma Bonini –, pone in risalto un tema cruciale per la. Concordo con la Consulta quando evidenzia un problema di sicurezza e degrado, temi fondamentali sui quali agire con urgenza. Accolgo favorevolmente le parole di Lorenzo Lupo Canova, membro della Consulta, che sottolinea come la mancanza di spazi di aggregazione, soprattutto nelle ore serali, contribuisca ad aumentare la sensazione di insicurezza, anche in assenza di pericoli concreti".