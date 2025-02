Ilrestodelcarlino.it - Centro sportivo Nettuno a Bologna smontato: l’assessora Li Calzi: “Valuteremo azioni legali”

, 17 febbraio 2025 – Assegnatodi proprietà del Comune a nuovi gestori, ma l'impianto viene trovato in condizioni tali da non poter essere utilizzato: attrezzature rimosse e arredi smontati, tolti perfino i soffioni delle docce. Succede aa e segnalare la vicenda è l'assessora alla Sport, Roberta Li, intervenendo in Consiglio comunale: si parla deldi via Fancelli, alla Barca, frequentato da appassionati di tennis, calcetto, yoga e pilates. L'impianto è stato aldi una lunga querelle legale attorno al bando comunale che ha assegnato la gestione asport center dopo l'esperienza targatatennis club. Per la giornata di oggi era previsto il subentro, pertanto stamattina si è svolto un sopralluogo alla presenza del direttore del quartiere Borgo Panigale-Reno, Massimiliano Danielli, in rappresentanza dell'amministrazione comunale.