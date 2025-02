Quotidiano.net - C’è anche Sacchi. Elettroforniture nella top ten della Brianza

OLTRE UN MILIARDO di euro di ricavi. È il traguardo raggiunto e superato da una delle aziende storiche del territorio, la. L’impresa di riferimentodistribuzione di materiale elettrico e rinnovabili del Nord Italia, con i risultati raggiunti nel 2023 e proseguitil’anno scorso, è entrata cosìtop 10classifica TOP 1000 di Monza e. L’indagine, condotta dal Centro studi di Assolombarda in partnership con PwC Italia e con il sostegno di Banco Bpm, ha analizzato le performance delle aziende del territorio sulla base del fatturato del 2023. Il report evidenzia in generale risultati positivi per l’intera area, con un fatturato in aumento trainato dall’export e ricavi complessivi per oltre 71 miliardi di euro. La classifica finale, annunciata lo scorso dicembre, vede quindiposizionarsi al decimo posto, grazie a un fatturato, come detto, da oltre 1 miliardo di euro, un traguardo che testimonia la continua crescita dell’azienda negli anni.