Cdp Venture Capital investe in Nob-Imatra

Cdp, il più grande operatore inin Italia e tra i maggiori in Europa, attraverso il proprio fondo Digital transition, che utilizza le risorse stanziate dall’Ue tramite l’iniziativa NextGeneration EU con l’obiettivo favorire la transizione digitale delle filiere e delle piccole e medie imprese, ha sottoscritto un accordo di investimento progressivo fino a 5 milioni di euro, da versarsi in più steps al raggiungimento di milestones, in Nob 4.0 Società Benefit, proprietaria dell’app e della piattaforma digitale. L’operazione è avvenuta all’interno di una raccolta die avviata dalla società per complessivi 8 milioni di euro, che coinvolge, a fianco dei fondatori, anche altri investitori privati.Sugli sportivi possono accumulare “coin” da spendere sul sitoè una startup digitale fintech e sportstech, che si pone l’obiettivo di fidelizzare la community internazionale dei ciclisti e amanti del ciclismo di tutto il mondo incrementandone la connessione e offrendo valore aggiunto alla pratica sportiva.