Sport.quotidiano.net - Cazzadore fa doppietta, tre punti al Sant’Agostino

2 Russi 0: Costantino, Valesani, Pinca, Pellielo, Di Bari, Armaroli, Frignani, Iazzetta,, Corsi, Vanzini. A disposizione: Piazzi, Ceneri, Masiero, Bergami, Landi, Tassinari, Anostini, Franchi, Laurenti. All: Biagi RUSSI: Sarini, Gualandi, Dradi, Bertoni, Colombo, Ferretti, Guidi, Santomauro, Brigliadori, Lanzoni, Saporetti. A disposizione: Scardovi, Nicolosi, Gramellini, Guli, Zela, Cobrescu, Venturi, Salomone, Barone. All: Ferrario Arbitro: Giovanni Roli della sezione di Modena Marcatori: 56’ rig., 80’ s.t.(SA). Ilvince contro il Russi grazie alladie si lascia alle spalle la crisi di risultati. Nel turno casalingo al ‘Renato Caselli’, venticinquesima del campionato di Eccellenza, i ramarri si sono presentati a questa partita con alcune assenze, mentre Landi e Laurenti sono partiti inizialmente in panchina.