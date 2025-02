Dayitalianews.com - Catania, scoperto un deposito di auto rubate, denunciato un 49enne

La Polizia di Stato haun vero e proprioabusivo di parti di carrozzeria e di pezzi meccanici smontati dae pronti per essere piazzati sul mercato.L’intervento dei poliziotti ha permesso di recuperare, appena in tempo, tremobilie, con ogni probabilità, destinate ad essere smontate per ricavare un guadagno illecito dalla vendita dei pezzi di ricambio.Nel corso di un’attività di controllo del territorio, gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato un’ferma lungo via Palermo, con il motore acceso ma senza nessuno al volante. Poco più avanti, un’altra vettura era parcheggiata in un’area di sosta, con un uomo all’interno che, accorgendosi della presenza dei poliziotti, ha cercato maldestramente di nascondersi sdraiandosi sul sedile del passeggero.