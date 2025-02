Dayitalianews.com - Catania, guidano parlando al cellulare: 13 patenti ritirate, raffica di sanzioni per migliaia di euro

Nuova stretta della Polizia di Stato per contrastare l’utilizzo delalla guida, un fenomeno che rappresenta una delle più frequenti cause di incidenti stradali con effetti anche gravi.Nelle scorse ore, i poliziotti della squadra volanti e moto-volanti della Questura dihanno effettuato un controllo mirato e capillare che ha permesso di individuare 13 automobilisti indisciplinati i quali, incuranti dei rischi e dei pericoli concreti per la loro incolumità e per la sicurezza degli altri utenti della strada, sono stati trovati a guidare con il telefono in mano in diverse vie della città. Nei loro confronti sono state elevateper complessivi 3000.A tutti i trasgressori è stata ritirata immediatamente la patente, che rimarrà sospesa per almeno 15 giorni, ed è stata comminata una sanzione pecuniaria minima di 250, come previsto dal Codice della strada aggiornato di recente.